Elenoire Ferruzzi e lo sfogo con Giaele | la gieffina delusa dall’atteggiamento di un VIP

(Di martedì 25 ottobre 2022)si sfoga conDe Donà: ladel giovane coinquilino Daniele Dal Moroè amatissima dal pubblico e sta proseguendo la sua avventura all’interno della Casa più spiata d’Italia.in giardino questo pomeriggio hanno commentato nelle ultime ore alcuni comportamenti notati nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera su Canale 5. Leggi anche –>de dona il consiglio di giulia salemi su antonino Le parole della: ecco cosa è emerso… Nelle ultime ore in giardinosi è sfogata con la modellaDe Donà ...

GF Vip,sputa per terra mentre passa Nikita/ Furia web: "Squalificatela!" FRANCESCO CHIOFALO: 'MI HA MANDATO MESSAGGI ESPLICITI' Nel prosieguo di 'Trends&Celebrities', ...Da qui la spiegazione data daal proprio gesto. Una spiegazione che agli utenti social non ... E così è partito l'attacco dei 'nikiters' all'indirizzo della, giudicata maleducata, ...Elenoire Ferruzzi si sfoga con Giaele De Donà: la gieffina è delusa dall'atteggiamento del giovane coinquilino Daniele Dal Moro ...E anche dopo la diretta di lunedì le cose non sono andate diversamente. Protagoniste sono state Eleonoire Ferruzzi e Nikita Pelizzon, che durante la puntata hanno avuto più di un diverbio. In particol ...