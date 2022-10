Due turni di stop al preparatore della Roma per aver minacciato un giocatore del Napoli Lozano?

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 25 ottobre 2022) Il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha reso noti i provvedimenti disciplinari verso squadre e giocatori di Serie A al termine dell’ultimo turno di campionato. Laè stata multata per 15mila euro per cori contro i napoletani da parte dei suoi tifosi, che hanno anche puntato un raggio laser negli occhi del portiere del, Alex Meret. “Ammenda di 15mila euro alla societàpere i suoi sostenitori, nel corsogara, intonato per due volte, al 38’ del primo tempo e al 22’ del secondo tempo, un coro insultante di matrice territoriale nei confronti dei sostenitorisquadra avversaria. Pere inoltre suoi sostenitori, al 34’ del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione del portieresquadra ...