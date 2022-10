Dinamo Zagabria-Milan 0-4 | Giroud | “Grande partita | potevamo segnare di più”

(Di martedì 25 ottobre 2022) “È unavittoria. Abbiamo preparato bene questa. Avremmo potutoanche di più, ma sono contento del risultato. Era il momento giusto per fare questo tipo di prestazione e per dimostrare le nostre qualità e determinazione per cercare di passare il turno. Ho provato fino alla fine di fare il secondo gol ma il loro portiere ha fatto grandi interventi. Sono però felice di aver segnato, anche se su rigore. Penso che anche i giovani abbiano risposto bene in questa serata”. Queste le parole di Olivieral termine di, terminata 0-4. SportFace.

Trasferta finita in goleada in Croazia per la squadra di ...Dopo la netta vittoria per 4 - 0 contro la, tutti gli scenari che assicurerebbero il passaggio del turno ai ...ZAGABRIA (ITALPRESS) – E’ una vittoria d’oro quella conquistata da un ottimo Milan che si impone nettamente sul campo della Dinamo Zagabria per 4-0, salendo al secondo posto del girone di Champions e ...Umori opposti per le due italiane impegnate in Champions League: la Juve salva solo l’onore a Lisbona, il Milan travolge la Dinamo Zagabria Forse era prevedibile, forse lo sapevano gli stessi tifosi ...