Borghi del Lazio da scoprire | ecco dove andare per visitarli

(Di martedì 25 ottobre 2022) La Regionesi rivela una terra fiorente per la presenza distorici all’interno del suo territorio. Non solo la zona di Roma e la sua Provincia, ma anche bellissime zone che sorgono nelle zone di Viterbo, Rieti, Frosinone e la stessa Latina. Aree che non solo racchiudono una millenaria storia del nostro territorio, ovvero un passato che passa dall’esperienza romana, etrusca, medievale e del governo papale, ma anche dimensioni come quella enogastronomica o delle bellezze naturali. In tal senso, non solo passeggiate in sentieri immersi nella natura, ma anche il borgo concepito come casa di vecchi sapori,poter degustare prelibatezze e vini che nella vita frenetica della metropoli non è possibile. Non solo un turismo di caratura culturale e intellettuale, ma anche concepito sulla svago, sull’idea di “viaggio di piacere”. ...