Benfica Juve 4-3 LIVE | Milik e McKennie la riaprono

(Di martedì 25 ottobre 2022) Al Da Luz, il match valido per la 5ª giornata di Champions 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Da Luzsi sfidano nella quinta giornata dei gironi di Champions League. Sintesi4-3 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Cominciata. 3? Salva Cuadrado – Cross di Joao Mario dalla destra, Cuadrado di testa anticipa Ramos che indisturbato poteva colpire a rete. 7? Tiro Fernandez – Destro coraggioso da oltre 25 metri del classe 2001: pallone abbondantemente alto. 8? Occasione Vlahovic –imbuca per Vlahovic, che cerca il suggerimento per Kean. Pallone troppo corto, allontana Antonio Silva. 9? Occasione Aursnes – ...

Nella quinta giornata del Gruppo H i bianconeri di Massimiliano Allegri fanno visita al lanciatissimo: allo stadio 'Da Luz' il fischio d'inizio è fissato per le ore 21 . Di seguito la ...22:03 46' - Inizia il secondo tempo diSi riparte per il secondo tempo: nessun cambio nel, nellaMilik prende il posto di Kean . 21:55 Record negativo per lain ...Social in ebollizione dopo il primo tempo di Lisbona, con numerosi tifosi della Juventus che hanno espresso tutto il loro malcontento per il risultato con il Benfica (3-1 per gli ‘encarnados’ alla pau ...Il Benfica dà spettacolo al Da Luz: dopo 17' va avanti con Antonio Silva, immediata la reazione bianconera con il pari di Kean convalidato dopo revisione al Var, poi però segnano Joao Mario su rigore ...