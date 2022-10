Vite da ex parlamentari | da Di Maio alla Azzolina Battelli | ' Apro un bar | lo chiamo Montecitorio Beach'

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Da Luigi Di, a Monica Cirinnà , da Vincenzo Spadafora ad Andrea Romano , fino ad arrivare ad Andrea Marcucci e Lucia. Tanti ex ministri eche non sono stati rieletti in ...

Il Riformista

Da Luigi Di Maio , a Monica Cirinnà , da Vincenzo Spadafora ad Andrea Romano , fino ad arrivare ad Andrea Marcucci e Lucia Azzolina . Tanti ex ministri eche non sono stati rieletti in Parlamento un mese fa in occasioni delle elezioni politiche del 25 settembre. Cosa faranno ora dopo la mancata rielezione Alcuni di loro proseguiranno l'...'E ora, loro che non hanno mai lavorato, che faranno' si chiedono ipiù navigati e rimasti in sella. Di Maio , dopo la batosta da zerovirgola di Impegno civico, ha cancellato i suoi ... Cosa fanno gli ex parlamentari, le nuove vite di Fico, Di Maio, Azzolina e tutti gli altri: dal chiringuito... La ricetta è semplice: 345 seggi in meno e il boom di Fratelli d’Italia. Così le elezioni del 25 settembre rivoluzionano i vecchi equilibri. Per molti nomi illustri, nuovi esodati, il risultato è un v ...Il nuovo incarico dopo trent’anni di Parlamento e tante uscire sopra le righe: dalla maglietta di Maometto alla sparata sulla Kyenge ...