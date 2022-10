Ucraina | intelligence Kiev | ' ponte Crimea è un simbolo russo e sarà distrutto'

(Di lunedì 24 ottobre 2022), 24 ott. (Adnkronos) - "Ildiè une, in quanto tale,. Quando latornerà all', questocesserà di esistere. Nessuno ne ha davvero bisogno". Lo ha detto il capo dell'Kyrylo Budanov alla Pravda. "Posso solo dire che ildiè stato gravemente danneggiato. Questoè uno dei simboli del mondo- ha aggiunto - E anche l'incrociatore 'Mosca' è andato a fondo. Sono tutti segnali che indicano che questo regime è alla fine".

Intanto l'intelligence britannica scrive nel suo report quotidiano che gli sforzi della difesa russa. Nota congiunta dei ministri degli Esteri. Il sospetto che la Russia sia pronta a far esplodere essa stessa una "bomba sporca" per giustificare un'escalation militare. Nyt: "Israele dà a Kiev intelligence"