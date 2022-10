Trescore | fuori strada con l’auto | grave donna di 58 anni

(Di lunedì 24 ottobre 2022)Balneario. Sarebbe in gravi condizioni ladi 58che lunedì mattina (24 ottobre) è uscita dicon la sua automobile in via Vallesse aBalneario. Sul posto, intorno alle 11, sono intervenute due ambulanze e l’elicottero del 118. Ai soccorsi, scattati in codice rosso (e quindi di massima gravità) si sono aggiunti i carabinieri e i vigili del fuoco di Bergamo. Questi ultimi, dopo aver messo in sicurezza la vettura, hanno liberato laaffidandola ai sanitari: è ora ricoverata all’ospedale Papa GiovXXIII di Bergamo.

MyValley.it

... diventa incomprensibile e fa paura: 'Ci sono persone perverse e terribili là,le autorità si .... Ai cittadini coinvolti chiediamo di recarsi alla Caserma dei Carabinieri die ...E poi 20 milioni di euro ad Anas per realizzare la variante traed Entratico (Bergamo) ... Regione Lombardia e quelle opere 'tiratedai cassetti' Gli enti locali decidono in quei mesi ... Incidente a Trescore, grave una donna L’incidente è avvenuto alle 11 di lunedì 24 ottobre in via Vallese. Una donna di 58 anni è in gravi condizioni dopo essere uscita di strada con l’auto in un tratto di via Vallese a Trescore Balneario ...