SPORTFACE.IT

ATP Vienna, il primo turno degli italiani Garin (Chi) vs [6] SINNER [8] BERRETTINI vs Evans (Gbr)vs [SE](Fin) FOTOGALLERY ©LaPresse %s Foto rimanenti CLASSIFICA ATP Musetti sale ...Infine Lorenzoè stato sorteggiato nell'ultimo settore di tabellone. Per il piemontese primo turno contro il finlandese Emil(n° 52), ottavi contro Hubert Hurkacz o Frances Tiafoe e ... Sonego-Ruusuvuori in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Vienna 2022 Nell'arena sul lungomare Caracciolo è derby azzurro per la vittoria del torneo. Berrettini cerca il suo ottavo titolo in carriera, Musetti il suo secondo stagionale dopo l'ATP 500 di Amburgo. Sarà il ...NAPOLI - Nel remake della semifinale andata in scena a Firenze, sono ancora Dodig e Krajicek ad imporsi al super tie-break. Per il duo torinese sfuma la seconda finale della carriera, sempre in Italia ...