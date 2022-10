Smart working | il neoministro Zangrillo | ' Si può usare | ecco come Gli statali non sono fannulloni'

Lonella pubblica amministrazione può funzionare , bisogna passare dalla logica del controllo a quella della verifica del risultato. Lo dice il neo ministro della Pubblica amministrazione, ..."Personalmente non sono per i modelli estremi, come lototale, al 100%. Sono convinto che per il buon funzionamento di un'organizzazione non si può rinunciare alla socialità. Va ...di Silvia Pagliuca Full remote o ritorno in presenza Sono diverse le aziende che stanno tornando al vecchio modo di lavorare: ovvero, richiamando il personale in ufficio con, al massimo, un giorno di ...Dopo mesi di intensa attività la Commissione tecnica dell’Osservatorio del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche ha partorito una Relazione di ben 10 pagine che si riducono a 7 tra copertina e ...