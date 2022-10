Roma - Napoli | il VAR salva Irrati | ecco perché su Ndombélé non è rigore

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Non è stata una gara facile, affatto, anche per i cambi repentini di intensità : ritmi alti, poi una lunga fase di studio, poi ancora strappi, fino a quando la partita è salita e Massimiliano(...

Non è stata una gara facile, affatto, anche per i cambi repentini di intensità : ritmi alti, poi una lunga fase di studio, poi ancora strappi, fino a quando la partita è salita e Massimiliano Irrati (...preoccupata quasi solo di ubbidire agli ordini avuti, ha più qualità di quel che mostra" As23/10/2022 - campionato di calcio serie A // foto Antonello Sammarco/Image Sport ...ROMA, 24 OTT. - Undicesima vittoria di fila tra campionato e Champions per la squadra di Spalletti, che batte 1-0 la Roma all'Olimpico e resta in vetta a +3 sul Milan. Poche chance nel primo tempo, an ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...