lo smartphone ascolta quello che dico

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Hai dubbi o credi che siano sempre tutti complottisti ? Ma in realtà se ti domandi ” ? ” , la risposta breve è semplicemente si, sempre anche quando risulta spento, ma non è solo loche ti, orma con i pc, le smart tv, alexa, google home , tutto ciò che ha una webcam oppure un microfono sarai sempre tracciato edta, e anche guardato. Un esempio semplice , che non ti porta a nessun problema può essere questo, quante volte ti sarà capitato di ritrovarti, tra i banner o i suggerimenti di un social o di un e-commerce, uno prodotto di cui avevi appena parlato con un amico o con un parente? Questo viene portato spesso come esempio di spionaggio da parte dei telefoni moderni (Android e iPhone), visti come dei microfoni spia ...

