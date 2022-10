Lazio | l'assenza di Immobile non pesa Così nessun obiettivo è precluso

(Di lunedì 24 ottobre 2022) La vittoria a Bergamo ha certificato la competitività dellaper i vertici. Ne parla stamattina in Corriere dello Sport. Contro...

... in tutti gli edifici Le regioni dove sono più numerosi valori elevati di concentrazione sono,...fine settimana non si aprono finestre e porte e gli ambienti restano di fatto sigillati in...Nonostante l'di Immobile, soffrono parecchio gli esterni di Sarri, lasciando diversi spazi ... Che sia l'inizio di una nuova vitavoto 8,5 : Anche senza Immobile, dimostrano di essere ...La vittoria della Lazio contro l'Atalanta è stata forse una delle massime espressioni del gioco di Sarri da quando è alla Lazio, il trionfo della squadra sul singolo. La ...Con la rete di Felipe Anderson di ieri contro l’Atalanta, la Lazio conta almeno 6 giocatori biancocelesti con almeno due gol e due assist in campionato. Soltanto il Napoli, capolista del campionato, h ...