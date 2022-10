Lazio | il Sarrismo spiegato con i numeri | ecco i dati da record

ROMA - Colpisce più l'opera che il risultato. Lavince 2 - 0 contro l'Atalanta (fino a ieri imbattuta) e sfodera una grandissima prestazione. Senza Immobile, centro del mondo biancoceleste, la squadra di Sarri riesce a giocare un calcio totale,......di perfezione che qui laha sciorinato, annichilendo una squadra d'acciaio, e ancora imbattuta, come l'Atalanta e lasciando nell'aria quella sensazione di meraviglia che solo ilsa ...In Europa la difesa della Lazio è sul podio. Solo il Barcellona ha incassato ... Uno dei dettami principali del Sarrismo.Le pagelle della Lazio dopo il 2-0 con cui la squadra di Maurizio Sarri ha vinto sul campo dell'Atalanta, agganciandola al terzo posto in classifica. Il trionfo del Sarriball, applaudito da Gasp. Se l ...