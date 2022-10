In Etiopia la catastrofe umanitaria è vicina Perché serve la pace

Leggi su formiche

(Di lunedì 24 ottobre 2022) “C’è una finestra molto stretta per evitare il genocidio nel Tigray”, ha avvertito la scorsa settimana il capo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a proposito della sua nazione natale, l’, con un messaggio diretto ai colloqui diche in qualche modo inizieranno oggi in Sud Africa. Il vertice è stato mediato dall’Unione Africana in uno sforzo attivo per ripristinare margini di deconflicting e avviare il complesso percorso di stabilizzazione, nonostante i combattimenti continuino, anche con il coinvolgimento maggiore dell’Eritrea, che sta sfruttando la guerra di Addis Abeba nel Tigray per regolare i conti con i tigrini. Quasi due anni di combattimenti tra forze governative e ribelli nel Tigray hanno creato una delle peggiori crisi umanitarie del mondo all’interno del secondo più popoloso Paese africano. Non ...