Il Sassuolo ribalta il Verona | 2-1 e nono posto | 6° ko di fila per l'Hellas terzultimo

NAPOLI - Questa volta lase l'è presa Victor Osimhen , con il gran gol che ha permesso al Napoli di passare anche all'...00 Torino - Juventus 0 - 1 20:45 Atalanta -2 - 1 VOLLEY - ...... va sotto nel primo tempo matutto nella ripresa, guadagnando il sesto successo stagionale ... 71' Boquete (F), 72' Mijatovic (F)- Inter 1 - 1 61' Tomaselli (S), 90'+2' Chawinga (I) ...Verona in vantaggio con Ceccherini, poi Laurientè e Frattesi siglano il pareggio e il sorpasso per il Sassuolo. Il Sassuolo torna alla vittoria, il Verona...Read More ...Sia per il Sassuolo che per l’Hellas Verona c’è da interrompere una striscia di sconfitte che ha minato la corsa verso i rispettivi obiettivi. La gara del ‘Mapei Stadium’ prende il via su questi binar ...