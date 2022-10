I migliori CMS ecommerce per piccole imprese

Leggi su webtre

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Breve guida alle soluzioni CMS per l’e-commerce per leIn questo articolo scoprirete le soluzioni CMS specifiche, cosa offrono, la facilità d’uso e come sceglierle per creare unper. Quando si possiede un negozio fisico, aggiungere un nuovo prodotto è facile. Lo si mette sugli scaffali, si appende un cartello con scritto “Fagioli in scatola – 99 centesimi” e si lascia che i clienti facciano il resto. Online è altrettanto facile. A meno che il vostro CMS per l’e-commerce non funzioni. O peggio ancora, se non ne avete uno. Ma cos’è un CMS nel contesto dell’? E se non ne sapete molto, come potete scegliere il migliore per il vostro negozio? Esploriamo innanzitutto le definizioni di base che vorrete conoscere. Poi passeremo alle soluzioni ...