Governo | Salvini | “Ponte sullo Stretto costa di più non farlo che farlo”

(Di lunedì 24 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Fare partire il cantiere delè uno dei miei obiettivi. Adessodi più nonche, come è stato per la Tav”. Così il neo ministro delle Infrastrutture Matteo, ospite di ‘Porta a Porta’. Ildi Messina, “mi hanno detto, creerebbe 100 mila posti di lavoro”. “Siamo partiti subito e bene questo mi interessava. Insediati a tempo di record”, le parole sul. Per“innanzitutto bisogna bloccare la Fornero, l’abbiamo promesso agli italiani. L’obiettivo di legislatura è quota 41” mentre “oggi agli economisti della Lega ho chiesto di far combaciare una grande operazione di pace fiscale da reinvestire in aiuto a imprese ...

Insediati a tempo di record", le parole sul. Per"innanzitutto bisogna bloccare la Fornero, l'abbiamo promesso agli italiani. L'obiettivo di legislatura è quota 41" mentre "oggi agli ...All'incontro hanno preso parte anche i Ministrie Giorgetti. Siri, 'tra le priorità l'estensione della flat tax al 15%, quota 41, la riforma del reddito di cittadinanza e la pace ...«L'importante è bloccare una volta per tutte la legge Fornero, che innalza a 66 e 67 anni l'età per andare in pensione dall'1 gennaio, una follia. Stiamo ...«L'importante è bloccare una volta per tutte la legge Fornero, che innalza a 66 e 67 anni l'età per andare in pensione dall'1 gennaio, una follia. Stiamo ...