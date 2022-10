Femminicidio a Bolzano | in fuga il marito della vittima

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Il corpotrentacinquenne Alexandra Elena Mocanu è stato ritrovato nella sua abitazione avvolto in una coperta. Di origini rumene, la donna lavorava come barista e viveva ainsieme al. La segnalazione domenica pomeriggio: ilha annunciato ai parenti di dover scappare perché ricercato. Tuttora è in, probabilmente verso l’Albania. Allarme adi una trentacinquenne, ilè fuggito Photocredit: tgcom24.mediaset.itLa polizia parla di: Alexandra Elena Mocanu è stata ritrovata priva di vita nel suo appartamento in Viale Trieste a. Laaveva trentacinque anni e faceva la barista. Era di origini rumene e viveva a ...

(aggiornamento di Davide Giancristofaro), 35enne trovata morta in casa/ Ipotesi, si cerca il marito
Ha lasciato precipitosamentein automobile, prendendo il cellulare della moglie, diretto forse in Albania suo paese d'origine. Quando la polizia è arrivata nell'appartamento ha trovato il ...Ennesimo femminicidio. A Bolzano una donna di 35 anni, Alexandra Elena Mocanu, è stata uccisa nella sua abitazione. L'allarme è partito nel tardo pomeriggio di ieri, dopo una segnalazione alle forze d ...La vittima, Alexandra Elena Mocanu, di origine rumena, lavorava come barista. Il marito è in fuga, forse verso l'Albania ...