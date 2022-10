“Dovrei prenotare una mppa cromosomica?”

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Salve, ho 23 anni e la mia prima gravidanza si è interrotta 7 mesi fa a 23 settimane di gravidanza con un aborto terapeutico per feto affetto da trisomia 18: è stato un dolore enorme che mi ha lasciato solo dei grandi lividi dentro. Mi hanno detto che è stato un evento casuale, ma dopo due mesi scopro di essere nuovamente incinta ma anche questa volta non è andata a buon fine perché la gravidanza era anembrionica. Ora come ora sto seriamente pensando se ci sia un problema alla base: devo eseguire una mappainsieme al mio compagno? Cosa possa fare? Grazie anticipatamente. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.