Covid - 19 | Oms Europa | ' Autunno ha triplicato i contagi | non i casi gravi'

...mondiale della sanità () per l'Europa. Nella seconda settimana di ottobre, l'area ha pesato per quasi il 60% dei nuovi casi e il 42% dei decessi a livello mondiale, evidenzia Kluge. "Cone ......mondiale della sanità () per l'Europa. Nella seconda settimana di ottobre, l'area ha pesato per quasi il 60% dei nuovi casi e il 42% dei decessi a livello mondiale, evidenzia Kluge. "Cone ...Hans Kluge, Oms Europa: "Con Covid e influenza in co-circolazione, la salute delle persone vulnerabili, inclusi anziani, immunodepressi, donne in gravidanza e neonati, è a maggior rischio".Milano, 24 ott. (Adnkronos Salute) - "Come previsto, l'impennata autunnale ha triplicato i contagi nella Regione europea dell'Oms dall'inizio di settembre. Ma ciò non ha portato, finora, ai livelli pr ...