Agenzia ANSA

Su tutte, la guerra in Ucraina e il caro". In principio fu l'ex presidente della Cei, il ... il nuovo governo è il primo guidato da una donna nel ruolo di presidente del". "Prima ...Ildi domani in Lussemburgo avrà all'ordine del giorno uno scambio di vedute fra i ministri dei 27 sul pacchetto di proposte sull'presentato dalla Commissione europea il 18 ... Consiglio Energia, sul tavolo price cap e acquisti comuni - Economia Il Consiglio Energia di domani in Lussemburgo avrà all'ordine del giorno uno scambio di vedute fra i ministri dei 27 sul pacchetto di proposte sull'energia presentato dalla Commissione europea il 18 o ...Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews: – “L’anno scolastico è iniziato da più di un m ...