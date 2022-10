Cina | l’economia cresce più delle attese + 3 | 9% L’import di petrolio russo salito in settembre del 21 | 5%

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Archiviato il congresso del partito comunista e assicurato a Xi Jinping il mandato a vita arriva l’atteso dato sul prodotto interno lordo cinese, rimandato senza spiegazioni la settimana scorsa. Relativo al terzo trimestre dell’anno, il risultato è miglioreè cresciuta del 3,9% rispetto allo stesso periodo del 2021 e dello 0,4% nel confronto con i tre mesi precedenti. Il bilancio dei primi 9 mesi dell’anno è però insoddisfacente se rapportato agli annunci di Pechino: la crescita è stata del 3%, ben lontana dal “circa 5,5%” governativo indicato a marzo. Ha pesato la politica “covid zero” con repenti e severi lockdown che hanno interessato varie aree del paese incluse città e zone ad alta intensità industriale. Le crescita è rallentata anche dalla grave crisi del settore immobiliare tuttora in atto. Oggi è stato ...

