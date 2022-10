Cagliari | Liverani | “Sconfitti per due episodi C’è tutto il tempo per recuperare”

(Di lunedì 24 ottobre 2022) “Abbiamo perso per due, non abbiamo subito nulla”, esordisce così Fabiodopo la gara contro l’Ascoli: “La squadra è stata protagonista di un’ottima gara, ci è mancato forse l’ultimo passaggio non trovato la via del gol, ma ai miei ragazzi non posso rimproverare nulla”. Il tecnico ha poi proseguito: “Abbiamo giocatori forti ma bisogna ancora lavorare. La Serie B riserve tante sorprese e c’èilper”. SportFace.

Dopo la vittoria a sorpresa della settimana scorsa a Bari, i bianconeri battono 2 - 1 ile sorpassano in classifica proprio i sardi. In difficoltà la squadra di, ferma a quota 14 ...Allenatore:F.. Reti: al 33 pt Dionisi F. (Ascoli) , al 36 st Mendes P. (Ascoli) al 41 st Pavoletti L. () . Ammonizioni: al 8 pt Adjapong C. (Ascoli), al 2 st Eramo M. (Ascoli), al ...Gli isolani perdono 2-1 e si fanno superare proprio dagli avversari di serata in classifica: il tecnico non nasconde la delusione.ASCOLI PICENO - Di notte al Del Duca è un'altra cosa. Dopo oltre due mesi l'Ascoli torna a vincere in casa. L'unico precedente fortunato davanti al proprio pubblico era datato 14 agosto, contro la Ter ...