Arechi Calcio | cinquina allo Stella Cioffi

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Importante successo per i bianco granata dell’, che ottengono contro lala terza vittoria consecutiva sfruttando il turno casalingo. Buona gara dell’che ottiene contro lala terza vittoria consecutiva sfruttando il turno casalingo. Gli uomini di mister Romano non soffrono le assenze di bomber Apicella e dei difensori

anteprima24.it

Le promosse: Salernitana voto 8 : L'addio di Ribery algiocato, dentro l'stra colmo è la vera immagine del weekend. Un giocatore leggendario, che ha vinto tanto, dimostrando di essere ...FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Sport Emozione Ribery, standing ovation all'per l'addio alMomenti di autentica commozione quelli vissuti dall'ormai ex fantasista ... Arechi Calcio, terza vittoria di fila: cinquina alla Stella Cioffi I pullman che trasportavano i tifosi della Salernitana a Roma furono presi in consegna allo stadio Arechi e scortati per tutto il tragitto. Fu accumulato notevole ritardo, ci furono due perquisizioni, ...Chi dice che i tifosi siano soltanto una cornice che assiste passivamente ad un evento sportivo rendendolo semplicemente più affascinante, evidentemente non è mai stato in uno stadio di calcio. A Sale ...