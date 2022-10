Al GF VIP 7 censura su un aereo per Marco Bellavia? Scoppia la polemica

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Al Grande Fratello Vip 7 è tempo di– gate. Incriminato sarebbe un velivolo che porta con sé lo striscione di supporto per. In tantissimi in queste ore si stanno lamentando perché non è stato mostrato sul canale 55 della diretta. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 L’perè statoto? Le ipotesi e la comunicazione ufficiale Pioggia di proteste oggi contro il Grande Fratello Vip 7. Undi supporto perè volato nei cieli senza essere stato inquadrato dalle telecamere della rete. Perché non è stato possibile vederlo? Mentre sul web impazza la, è arrivato un messaggio che svelerebbe qual è il ...