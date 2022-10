San Basilio | i poliziotti accerchiano gli spacciatori e bloccano tutte le vie di fuga | in tre finiscono in arresto

(Di domenica 23 ottobre 2022) Pusher accerchiati e arrestati. Con un’azione mirata la Polizia di Stato è riuscita a trarre intrenella zona di Sanin una delle più note piazze di spaccio. L’operazione di controllo si inserisce in un più ampio quadro di controllo predisposto dalla Questura di Roma nei confronti dello spaccio di sostanze stupefacenti in tutta la capitale. Chi sono le tre persone arrestate per droga a SanIn particolare, nella circostanza, le attenzioni degli agenti si sono concentrate nei pressi della nota area di spaccio del quartiere San, detta “La Lupa”, che insiste tra le vie C. Tranfo, G. Mechelli e L. Gigliotti. Qui ihanno hanno arrestato tre romani di 59, 37 e 31 anni, gravemente indiziati del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. ...

Secondo l'ultimo rapporto, a Roma sono oltre 100 le piazze di spaccio, attive 24 ore su 24, con la 'ndrangheta in ascesa. Ma nella Capitale imperversano anche mafie autoctone ...