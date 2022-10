Poker all’Atletico Calcio | tris di vittorie | l’Albanova continua la scalata

Leggi su anteprima24

(Di domenica 23 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCasal di Principe (Ce) –batte 4 a 1 l’Atleticoed inanella la terza vittoria consecutiva in campionato. Nel giorno del ritorno all’Angelo Scalzone di Casal di Principe (a porte chiuse), la squadra di Ciaramella si impone sul team dell’ex De Michele (e dei tanti ex in campo) dopo una gara tirata e dai toni agonistici di grande intensità. LA PARTITA – Ciaramella rilancia Grezio dal 1? e recupera Negro in panchina, ma perde un Gallardo in grande spolvero per un problema muscolare: al suo posto Minutella. Pronti via e i biancazzurri passano: azione corale con palla dietro-palla avanti, Pontillo imbuca per Sparano che si inserisce in area dalla destra e batte Diodati all’incrocio. 1 a 0 all’8?.tiene bene il campo, ma da metà frazione in poi gli ospiti alzano il proprio baricentro ...