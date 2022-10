NBA 2022-2023 | i risultati della notte 22 ottobre | Boston fa 3 su 3 | bene Milwaukee | Denver e i Clippers

Leggi su oasport

(Di domenica 23 ottobre 2022) Prosegue la stagione di NBA. Nellasi sono disputate ben nove partite di regular season e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutti ie i migliori realizzatori di giornata. Bella vittoria per San Antonio, che supera per 114-105 Philadelphia. In casa Spurs i migliori sono Devin Vassell con 22 punti e Keldon Johnson con 21 e 8 rimbalzi. Non bastano invece per i 76ers i 40 e 13 rimbalzi di uno straripante Joel Embiid. Vincono gli Indiana Pacers e lo fanno contro Detroit per 124-115. Grandi prove di Tyrese Haliburton e Jalen Smith: il primo mette a referto 24 punti e 10 assist, mentre il secondo 19 e 15 rimbalzi. Inutili tra le fila dei Pistons i 26 di Bojan Bogdanovic e i 22 di Cade Cunningham.batte Orlando in trasferta per 126-120 e conquista il terzo successo in altrettante partite. Decisivi ...