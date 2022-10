Napoli | Spalletti | 'Partita piena di trappole | Osimhen è tra i migliori colpitori di testa mai visti'

ELMAS 6 Ha subito l'occasione per fare male alla Roma7 Non una prestazione squillante come le precedenti, il suotiene in mano il gioco e la Roma glielo concede. Ha saputo aspettare,...ROMA - Ilespugna l'Olimpico. Vittoria della squadra di Lucianograzie alla rete di Osimhen. Ilha gestito bene il match e ha creato molte palle gol, la Roma invece non ha mai tirato in porta dimostrando poco coraggio anche per le assenze ...Le parole di Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dell’Olimpico contro il Napoli. “Io non voglio andare a parlare su quelle che sono le parole di Mourinho, ..."Io non voglio andare a parlare su quelle che sono le parole di Mourinho, voglio fare la mia analisi della partita - ha detto Luciano Spalletti nell'immediato dopo gara all'Olimpico che ha visto la su ...