Movida | controlli a Napoli | identificate 82 persone

Leggi su anteprima24

(Di domenica 23 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura dinelle aree della “”, gli agenti dei Commissariati Montecalvario e Decumani, i finanzieri del Comando Provinciale die personale del servizio autonomo della Polizia Locale del Comune di, hanno effettuatoai Quartieri Spagnoli, in centro storico e a borgo Orefici. Nel corso dell’attività i poliziotti del Commissariato Montecalvario, ai Quartieri Spagnoli, in via Toledo e in piazza Trieste e Trento hanno identificato 49, contestato 11 violazioni del Codice della Strada per divieto di sosta con contestuale rimozione dei veicoli e guida senza casco protettivo. Ancora, gli operatori del Commissariato Decumani in piazza del Gesù Nuovo, ...