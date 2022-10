MotoGP | Fabio Quartararo | “Orgoglioso della prestazione | non potevo fare di meglio!”

Leggi su oasport

(Di domenica 23 ottobre 2022) Una gara elettrizzante del Gran PremioMalesia 2022ha visto trionFrancesco Bagnaia, che si avvicina così alla conquista del titolo mondiale, ma non può considerare la pratica archiviata:, rivale per il titolo, ha raggiunto il podio con la terza posizione finale; sono 23 i punti che separano i due, si deciderà tutto a Valencia tra due settimane. Insieme a Enea Bastianini, che ha conquistato il secondo posto, i due contendenti al titolo sono stati di gran lunga i migliori in pista: Pecco ed El Diablo hanno rimontato rispettivamente dalla nona e dalla dodicesima posizione in griglia, con una partenza sprint per entrambi. Va sottolineata anche la perfetta gestioneinevitabile tensione, soprattutto per Pecco ma anche per ...