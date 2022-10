Moto2 | la follia di Ai Ogura | manuale di come si butta via un Mondiale

Leggi su oasport

(Di domenica 23 ottobre 2022) Al termine del weekend di Sepang una domanda parte in maniera inevitabile: “Qualcuno ha intenzione davvero di vincere il titolo di”? Mettendo da parte le battute, la classe mediana sembra davvero non avere un pilota in grado di chiudere i conti una volta per tutte e vincere il titolo con il duello tra Augusto Fernandez e Aiche è andato a segnare un altro capitolo incredibile in occasione del Gran Premio della Malesia. La diciannovesima gara della stagione ha visto il successo del nostro Tony Arbolino, autore di una prova di spessore, con lo spagnolo del team Red Bull KTM Ajo che ha chiuso al quarto posto alle spalle di Alonso Lopez e Jake Dixon, mettendo a segno punti importantissimi a livello di corsa verso il titolo iridato, anche se “corsa”detto in precedenza, forse non è il termine più azzeccato. A questo punto ...