L’Atalanta non c’è | la Lazio passa 0-2 | primo ko stagionale

(Di domenica 23 ottobre 2022) Bergamo. La prima sconfittadelarriva più tardi che mai, all’11ª giornata, e sa d’amaro. Al Gewiss Stadium lavince una partita che dà la sensazione di controllare dall’inizio alla fine, con un gol in avvio per tempo: 0-2 che non è largo, ma ammette poche repliche. Già la prima mezzora lascia trasparire che partita sarà: la squadra di Sarri controlla la palla e i ritmi, trovando sempre le imbucate giuste. Anche senza Immobile l’area è sempre piena, le mezzali accompagnano e i terzini spingono. Più corsa, sin da subito. Le difficoltà in uscita della Dea fanno il resto: poche idee e piuttosto confuse, solo qualche spunto individuale fa suonare l’allarme dalle parti di Provedel. Che però i guanti non sei dve mai sporcare. Le incertezze difensive di Soppy (partito a destra e poi invertito con Hateboer) e Okoli ...