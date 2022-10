Gazzetta del Sud

vince i sedicesimi di finale contro il croato Marko Golubic con un netto 2 - 0 (R1 10 - 1/R2 9 - 7). Ai quarti supera per 2 - 0 (R1 5 - 2/R2 6 - 1) il norvegese Richard Andre Ordemann e in ...Sul podio ilRoberto Megale che si è assicurato la classe 1600 sulla Peugeot 106. ... Assoluta Gara 1: 1) FAGGIOLI(Norma M20FC Zytec) in 2'47.95; 2) DI FULVIO Stefano (Osella Pa 30 ... Il calabrese Simone Alessio argento al World Taekwondo Grand Prix di Manchester Simone Faggioli su Norma M 20 Fc Zytek ha vinto la 49^ Cronoscalata La Castellana Orvieto. Il fiorentino della Best Lap, 16 volte tricolore e 13 volte Campione Europeo, ha ottenuto tempi fotocopia nel ...Lamezia Terme - 'La gelateria calabrese e l’associazione nazionale APEI – Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana, saranno protagonisti a Perugia con un cooking show, su uno dei palchi più im ...