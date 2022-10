Ecoincentivi - Ancora inattuati i contributi per le colonnine di ricarica

Leggi su quattroruote

(Di domenica 23 ottobre 2022) Risolto il problema della rimodulazione degli incentivi per l'acquisto delle auto elettriche e ibride plug-in, che attendeva dagli annunci di agosto la sua attuazione (la piattaforma sarà attiva dal 2 novembre), rimane aperto quello delledi. Il governo Draghi non ha fatto in tempo a rendere operativa una seconda piattaforma, quella necessaria per la prenotazione deialla realizzazione dei punti dinelle abitazioni private e nei condomini, né a definire il piano per l'utilizzo delle risorse previste dal Pnrr per l'ampliamento della rete d'infrastrutture pubbliche. Prese domestiche. Il primo aspetto è meramente tecnico: il contributo per le wallbox private e lecondominiali, pari al massimo all'80% dei costi con un tetto di 1.500 euro per il singolo ...