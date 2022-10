Campania Felix

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 23 ottobre 2022) Dal punto di vista calcistico, la nostra regione, fatta eccezione per il momento no del Benevento in B, sta vivendo una stagione calcistica esaltante. In A il nostro Napoli guida la classifica e la Salernitana sembra destinata ad una salvezza tranquilla, ma è in C, o meglio, Lega Pro che due favole sembra si stiano materializzando. Ieri, al Partenio - Lombardi di Avellino, è andato in scena un derby inedito per il calcio professionistico. Due realtà della provincia, rispettivamente di Napoli e Salerno hanno dato vita ad una partita a tratti spettacolare. Parlo del match Giugliano - Gelbison. Le due matricole terribili guidate dai mister Di Napoli e De Sanzo si sono schierate in campo a moduli speculari, due 3-5-2 dando vita ad una vera partita di calcio giocata a viso aperto con continue verticalizzazioni e cambi di fronte. A fronte del predominio degli ospiti nel primo tempo, nella ...