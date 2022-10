A che ora l’uscita dell’aggiornamento iOS 16 1 in Italia | focus quando esce

Leggi su optimagazine

(Di domenica 23 ottobre 2022) C’è grande attenzione ed interesse, in questi giorni, attorno aldel tanto atteso aggiornamento iOS 16.1. Fondamentale capire quali problemi verranno risolti da Apple tramite il pacchetto software in questione, al punto che anche noi abbiamo cercato di portare alla vostra attenzione una panoramica sotto questo punto di vista, come osservato con l’articolo pubblicato ieri. Detto questo, bisogna capire ancheil firmware qui in. Capiamo a che ora ci saràiOS 16.1 in: le ultime suSenza girarci troppo intorno, a che ora avremoiOS 16.1 in? Provando ad avanzare previsioni su ...