L' Eredità delle donne | tra le ospiti Jill Abramson | prima donna a dirigere il New York Times

(Di sabato 22 ottobre 2022)non è solo una elegante signora americana, o una giornalista seria e competente. Non è solo l'ex direttrice ...

Repubblica TV

Jill Abramson non è solo una elegante signora americana, o una giornalista seria e competente. Non è solo l'ex direttrice ...... fluido in un mondo liquido, proiettato nei suoi desideri anziché ormeggiato alle suee ... Oligarchie economiche e finanziarie, politiche e intellettuali, nemiche del comune sentire,... L'eredità delle donne 2022 - Il tempo della nostalgia: dialogo di Natàlia Romaní con Concita De Gregorio