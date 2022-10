Juric scommette su Pellegri | ' Titolare a Udine | spero cresca ancora'

(Di sabato 22 ottobre 2022) Asarà il Toro di Pietro. Domani, all'ora di pranzo, il centravanti dell'Under 21 torna(ultima volta il 5 settembre in Torino - Lecce), dopo essersi sbloccato martedì sera in ...

'Affrontiamo una squadra particolarmente in forma - prosegue- , loro hanno forza, grandissime accelerazioni, qualità dei giocatori, una buonissima organizzazione e sono devastanti sui calci ...... date le qualità del centrocampista esploso connella scorsa stagione (35 presenze in ... Nel mondo del mercato sisul fatto che Lukic andrà ai Mondiali con la Serbia con un contratto ..."Sanabria e' recuperato e siamo al completo, in attacco gioca Pellegri: mi auguro che continui a crescere ancora". Ivan Juric scioglie il ..."Sanabria è recuperato e siamo al completo, in attacco gioca Pellegri: mi auguro che continui a crescere ancora". Ivan Juric scioglie il ballottaggio e scommette sul classe 2001 in vista della trasfer ...