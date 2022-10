Classifica marcatori Serie A 2022-2023 | i goleador del campionato

Tutto Calcio Catania

Ma lasempre l, a ricordare tutti gli affanni di un presente sempre incerto Tabellino BRESCIA - VENEZIA 1 - 1: 30' Ndoj; 42' Crnigoj BRESCIA (4 - 3 - 2 - 1) Lezzerini 6.5; Jallow ...: 41 Catania (M), 44 Iannone (M), 57 Catania (M), 86 Carletti (L), 95 Fiorani (M) Note : Ammoniti: Trasciani, Konate, Marino, Tessiore, Di Livio, Angileri, Napoletano, Mallamo.... SERIE D: classifica marcatori, Jefferson a -3 dalla vetta. Randis (scuola Catania) al secondo posto Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “misurazione” e “targeting e pubblic ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “misurazione” e “targeting e pubblic ...