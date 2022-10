Caro energia | prima emergenza da affrontare con Pnrr e eventuali modifiche

Adnkronos

Il governatore della Regione: 'Le priorità dell'esecutivo sono, inflazione e aumento delle materie prime'. E bacchetta la coalizione sul Covid: 'Di fronte al virus non ci sono ideologie' 'Grazie Mario Draghi. Fiducia nel governo Meloni ma attendiamo'.... dal giorno uno, quindi da domani, dovrà intervenire sul tema dell'perché è un tema di ... quindi da qui alla fine dell'anno proseguire nel sostegno albollette per imprese e famiglie; e ... Caro energia, come abbattere costi in bolletta con il fotovoltaico Con i costi aumentati le aziende subiscono la concorrenza dei più inquinanti polimeri vergini fatti in Asia. E così si guasta anche la filiera del riciclo, un'eccellenza italiana ...Per “sfuggire” all’impennata dei prezzi del pellet, esistono diverse alternative più economiche. Ecco tre opzioni ...