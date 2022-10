Berrettini-McDonald oggi | ATP Napoli 2022 | orario | tv | programma | streaming

(Di sabato 22 ottobre 2022) Si disputerà quest’la semifinale dell’ATP 250 ditra l’italiano Matteo(testa di serie n.2) e lo statunitense Mackenzie(n.74 del ranking). Il romano, che finora ha battuto lo spagnolo Roberto Carballes Baena (agli ottavi) e il giapponese Taro Daniel (ai quarti), proverà a conquistare un altro successo per strappare il pass per la finale. Attenzione però a. Dopo aver sconfitto l’italiano Francesco Passaro, l’iberico Roberto Bautista Agut e il cinese Zhizhen Zhang, lo statunitense non vorrà di certo fermarsi e cercherà dunque di mettere i bastoni tra le ruote al nostro portacolori. La sfida tra Matteoe Mackenziesarà la seconda partita di giornata sul campo principale e non inizierà in ogni caso prima delle ...

Non prima delle 14, Matteo e Lorenzo affronteranno rispettivamentee Kecmanovic. In campo anche i doppi con Vavassori/Sonego Penultima giornata della Tennis Napoli Cup. In programma le semifinali di singolare e di doppio. Qui l'ordine di gioco: IL TABELLONE ......appassionati di tennis italiani è quello di assistere a un magnifico derby tricolore in finale tra Musetti e Matteo. Il romano troverà dall'altra parte della rete un Mackenziein ...Due gli azzurri in campo oggi nelle semifinali della Tennis Napoli Cup by Banca di Credito Popolare, nuovo ATP 250 dotato di un montepremi di ...È sempre più azzurra la Tennis Napoli Cup by Banca di Credito Popolare, torneo ATP 250 in corso di svolgimento sul cemento ...