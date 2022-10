Amici 22 | Samuel Antinelli balla sulle note di Michele Merlo | era una promessa di Maria De Filippi

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 22 ottobre 2022)è il ballerino di21 che omaggerà. Com’è risaputo, il cantante, nonché ex allievo del talent show, morì a causa di una leucemia fulminante non diagnosticata in tempo. Un dolore insopportabile che colpì davvero tutti. Ancora oggi si parla molto di lui, motivo per cuiDeha voluto ricordarlo ancora con una performance di. Un’esibizione che sa tanto difatta qualche mese fa.22: il tributo aDurante l’ultimo daytime di22, la professionista Elena D’Amario ha incontratoper proporgli una nuova coreografia da esibire nel corso della prossima puntata di ...