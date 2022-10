Sala | 'Zhang ha fatto il bene dell'Inter | va ringraziato Stadio? Maggiore sicurezza con un nuova proprietà'

Potrebbe dare maggiore sicurezza' , ha detto il sindaco Giuseppeai giornalisti. 'Capisco le difficoltà di. E, da sindaco non da tifoso, credo si debba ringraziare perché ha preso l'Inter ...PECHINO - Con il Congresso del Partito comunista cinese che ha preso il via ieri nella Grandedel Popolo, ora i 2.296 delegati si ritirano in conclave per una settimana, fino a sabato 22 ......Giuseppe Sala, sindaco di Milano, si è detto "fiducioso" circa il buon esito della procedura verso il via libera alla costruzione da parte di Inter e Milan di un nuovo stadio ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...