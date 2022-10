Può essere Meloni una Tsipras di destra? Dialogo con Renzi

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Pubblichiamo un estratto deltra Matteoe Claudio Cerasa, moderato da Giuseppe De Filippi, tenutosi a Roma il 13 ottobre, nel corso della presentazione del libro scritto dal direttore del Foglio (“Le catene della”, Rizzoli) Matteo. I punti sollevati nel libro di Claudio Cerasa segnano il grande tema della discussione dei prossimi dodici mesi su ciò che avverrà all’Italia e con l’Italia all’Europa. Cerasa ha un grande partner in crime, perché ricordatevi che tutto ciò che state per vedere nelle prossime ore non sarebbe stato possibile senza il generoso e infaticabile lavoro di Enrico Letta. Tutto ciò che vedrete nei prossimi mesi è stato reso possibile dalla infaticabile opera di Letta, senza il quale Fratelli d’Italia avrebbe fatto il 25 per cento. Direte, ma lo ha fatto lo stesso. Già, ...