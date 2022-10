Pensioni anticipate | addio a queste 3 soluzioni nel 2023?

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Il nuovo governo è in fase di formazione e incarico mentre sul fronteci sono delle norme in scadenza a dicembre Il nuovo governo è in fase di formazione ma ad aspettare sono già diverse scadenze. Alcune sono imminenti come la presentazione alle Camere della legge di bilancio. Inoltre, c’è da fissare con urgenza L'articolo proviene da Consumatore.com.

...pensione contributiva per tutti Le nuove2023 col governo Meloni tra anticipi e penalizzazioni Il contributivo altamente penalizzante La pensione contributiva per tutti Le nuove...... regalatogli dal malgoverno della Truss invocando le elezioni. Ma il processo resta più ... minacciato lee l'aumento dei mutui per oltre 5 milioni di famiglie. Il cancelliere Hunt ...Con il governo Meloni possibile stretta per le pensioni d'oro: da tempo Fratelli d'Italia ne chiede il ricalcolo contributivo sopra l'importo di 5.000 euro al mese.Nel triennio 2019-2021, ogni anno, sono andati in pensione circa 4.000 medici specialisti per un totale di 12.000 camici bianchi. Nel triennio 2022-2024 andranno in pensione circa 10.000 medici.