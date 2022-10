“Oddio | che paura…” Serena Bortone | spavento in diretta | la telecamera riprende proprio quel momento

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 21 ottobre 2022)rischia la caduta a Oggi è un altro giorno. È stata una puntata emozionante e con qualche imprevisto di troppola andata in onda oggi, venerdì 21 ottobre, sempre ovviamente su Rai 1. Subito in apertura la conduttrice ha voluto fare gli auguri al ballerino Samuel Peron e alla compagna Tania Bambaci che sono appena diventati genitori del piccolo Leonardo. “Oggi è una bella giornata perché stamane è nato Leonardo, alle 5 del mattino, il bimbo di Tania e Samuel ed auguriamo a lui come a tutti i bimbi tanta tanta gioia e che si realizzi tutto ciò che desiderano. Perché in fondo siamo tutti un po’… figli delle stelle”. E inè entrato Alan Sorrenti, ma la canzone scelta per il suo ingresso era sbagliata. Leggi anche: “Ti prego, basta”....