Liz Truss con pizza e spaghetti nella copertina dell' Economist | protesta l' ambasciatore italiano | Vecchi stereotipi

(Di venerdì 21 ottobre 2022) 'Welcome to Britaly' è il titolo che il giornale britannico ha scelto per descrivere la crisi di governo che sta vivendo l'Inghilterra nelle ultime ore. La caricaturain prima pagina, ha ...

I leader dell'opposizione hanno invitato la premier dimissionaria a rinunciare alla somma. La denuncia del leader sindacalista Mark Serwotka: "È ...'Welcome to Britaly' è il titolo che il giornale britannico ha scelto per descrivere la crisi di governo che sta vivendo l'Inghilterra nelle ultime ore. La caricatura dellain prima pagina, ha scatenato polemiche social che definiscono insultante il paragone con l'Italia. Tra i primi a reagire, l'ambiasciatore italiano Inigo Lambertini che indirizza una lettera al ...Polemiche per l'ultima copertina di The Economist nella quale l'ormai ex premier Liz Truss viene raffigurata armata di forchetta e spaghetti, vestita da centurione romano che si fa scudo con una pizza ...Il commento. Abbiamo assistito alle patetiche dimissioni della premier inglese Liz Truss, rimasta in carica solo sei settimane, che se n’è andata dicendo di non poter applicare il suo programma quando ...