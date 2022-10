LIVE Berrettini-Daniel | ATP Napoli in DIRETTA | obiettivo semifinale | 2° match dalle 11 00

(Di venerdì 21 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-GALAN (3°11.00) La vittoria contro Carballes Baena Buongiorno e benvenuti alladi Matteo-Taro, quarto di finale del torneo ATP 250 di. Il tennista italiano torna sul cemento outdoor del capoluogo campano dopo la bella vittoria ottenuta ieri contro lo spagnolo Carballes Baena e si appresta a fronteggiare il rognoso giapponese, giustiziere di Martinez e Cachin nei turni precedenti. Il romano partirà con tutti in favori del pronostico, ha le carte in regola per battere il nipponico e accedere allada disputare contro il vincente del confronto tra il cinese ...

OA Sport vi propone la DIRETTA di Matteo Berrettini - Taro Daniel, quarto di finale del torneo ATP 250 di Napoli: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, scambio dopo scambio, per non perdervi nulla. Il ventiseienne è salito al numero 96 dei Pepperstone Atp Rankings. Sarà il primo giocatore determinata la parte bassa del tabellone con i quarti di finale Zhang - Bautista Agut e Berrettini - Daniel. Vedi Napoli e poi trovi la tua vendetta. Matteo Berrettini l'ha assaporata contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena negli ottavi della Tennis Napoli Cup by Banca di Credito Popolare.